Путин рассказал об отношении России к мирным инициативам Африки по Украине

Россия с уважением относится к инициативе Африки по урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступил Владимир Путин на саммите Россия — Африка.

«Возьмем, например, инициативу ряда африканских государств по вопросу решения украинского кризиса. Это острая проблема, мы не уходим от ее рассмотрения», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что до этого любые посреднические миссии монополизировали странами «с так называемой развитой демократией». Теперь же геополитическая ситуация изменилась: Африка готова помогать решению проблем, которые находятся вне зоны ее первоочередных интересов.

«Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем», — резюмировал Путин.

27 июля директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин рассказал о намерениях Путина выстраивать взаимовыгодные отношения с Африкой. Он отметил, что российский лидер продемонстрировал предложение странам Африки «играть в нормальный футбол, а не в одни ворота».

Ранее Путин написал статью об Африке.