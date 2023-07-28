Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине нужен не самим украинцам, а «странам Запада». Об этом он сообщил, выступая в программе радиостанции Kossuth.

«У украинцев кончились силы, только деньги Запада поддерживают Украину», — сказал он.

По его мнению, Украина «практически утратила свой суверенитет», так как страна, которая не может самостоятельно финансировать свои вооруженные силы, «не может считаться суверенной».

Ранее Орбан назвал просьбы Украины о помощи шантажом и агрессивными нападками. Премьер Венгрии отметил, что его страна не может принять точку зрения Киева, так как не желает вступать в вооруженный конфликт против Москвы.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что оружие, которое Запад направляет Украине, не помогло ей добиться успехов, на которые она так рассчитывала. При этом многие страны откажутся покупать «разрекламированные» вооружения, которые оказались неэффективны на поле боя, добавил он.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».