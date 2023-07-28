Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС

Внутри БРИКС нет полного консенсуса по вопросу возможного включения в организацию новых членов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, против расширения блока выступают Индия и Бразилия.

«Страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге в следующем месяце, где Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии. Китай неоднократно лоббировал расширение во время этих встреч», — говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, Бразилия якобы выступает против увеличения состава БРИКС из-за риска превращения организации в противовес США и Евросоюзу, чего опасаются на Западе, а Индия настаивает на более серьезных условиях самого процесса расширения.

«Индия выдвинула идею о том, что страны БРИКС должны ориентироваться на страны с развивающейся экономикой, а также на такие демократии, как Аргентина и Нигерия, если они хотят расширить группу, а не на Саудовскую Аравию <…> Предложение Бразилии заключается в создании категорий «наблюдатель» и «страна-партнер». Новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем будут рассмотрены для продвижения в члены», — подчеркивается в тексте.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.