Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия и Бразилия встали на пути расширения БРИКС

Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против расширения БРИКС

close
100%
Shutterstock

Внутри БРИКС нет полного консенсуса по вопросу возможного включения в организацию новых членов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, против расширения блока выступают Индия и Бразилия.

«Страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге в следующем месяце, где Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии. Китай неоднократно лоббировал расширение во время этих встреч», — говорится в материале.

Как отмечает Bloomberg, Бразилия якобы выступает против увеличения состава БРИКС из-за риска превращения организации в противовес США и Евросоюзу, чего опасаются на Западе, а Индия настаивает на более серьезных условиях самого процесса расширения.

«Индия выдвинула идею о том, что страны БРИКС должны ориентироваться на страны с развивающейся экономикой, а также на такие демократии, как Аргентина и Нигерия, если они хотят расширить группу, а не на Саудовскую Аравию <…> Предложение Бразилии заключается в создании категорий «наблюдатель» и «страна-партнер». Новые страны сначала будут проходить через эти категории, прежде чем будут рассмотрены для продвижения в члены», — подчеркивается в тексте.

БРИКС официально включает в себя пять постоянных членов — Бразилия, Китай, Россия, Индия, ЮАР. Кандидатами на вступление в организацию в настоящее время являются Аргентина, Алжир и Иран. По словам представителей БРИКС, желание присоединиться к группе изъявили еще множество государств, в том числе Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях