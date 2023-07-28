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В Грузии назвали дикостью протест перед лайнером из России в Батуми

В правящей партии Грузии не поддержали протест в Батуми против лайнера из РФ

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Global Look Press

Грузии не нужна «дикая политика», примером которой можно назвать акцию протеста перед российским лайнером Astoria Grande, прибывшим в порт Батуми из Сочи 27 июля, заявил глава грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, лишь избегая подобный шагов, можно сохранить мир в республике.

«Это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия. Безусловно, мы этого не допустим: нам не нужна дикая политика, нам нужна прагматичная, рациональная, правильная политика для нашей страны. Это единственный рецепт сохранения мира в Грузии и развития страны», — отметил Кобахидзе.

Протестная акция на фоне прибытия российского лайнера началась в Батуми 27 июля. Тем не менее около 800 российских туристов, прибывших на лайнере Astoria Grande, смогли посетить курортный город на Черном море и его экскурсионные объекты. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией приезд лайнера из Сочи и похвалила протестующих.

Ранее в Грузии толпа разъяренных местных жителей напала на российских туристов.

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