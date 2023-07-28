Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном стратегическое и тактическое сотрудничество

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Северную Корею обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном развитие стратегического и тактического партнерства двух стран по обороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно информации агентства, стороны обсудили вопросы, касающиеся государственной обороны и безопасности.

«Обменялся мнениями с Шойгу», — указывается в материале.

»Ким Чен Ын озвучил оценку <...> по резко меняющейся <...> военно-политической ситуации на Корейском полуострове», — заключается в публикации.

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Ранее Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина.