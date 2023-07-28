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Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Путин передал через Шойгу подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну

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KCNA/AP

В четверг лидер КНДР Ким Чен Ын организовал торжественный прием в честь российской военной делегации, возглавляемой министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

По данным радиостанции, перед началом приема министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну почтительный подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина. «Ким Чен Ын выразил благодарность за знаменательный подарок, присланный президентом Путиным», — сообщила радиостанция.

Ранее Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне.

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

В ходе поездки Шойгу посетил дом-музей, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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