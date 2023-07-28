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Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в Северной Корее

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KCNA/Reuters

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад, посвященный 70-летней годовщине окончания Корейской войны в столице КНДР — Пхеньяне. Об этом сообщает Ренхап.

Согласно данным агентства, парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что российская делегация наблюдала за проходом по главной площади межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Также был продемонстрирован показательный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вечером 25 июля Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита — переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

В ходе поездки Шойгу посетил дом-музей, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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