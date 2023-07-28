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США и Италия поручились длительно оказывать Киеву военную поддержку

Власти США и Италии пообещали помогать Украине «столько, сколько нужно»

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони пообещали оказывать Украине оборонную, политическую, финансовую и и гуманитарную поддержку столь долго, сколько это будет необходимо. Их слова приводит РИА Новости со ссылкой на совместное заявление лидеров двух государств.

«США и Италия намерены продолжать оказывать <...> поддержку Украине столько, сколько потребуется», — указывается в публикации.

По словам Байдена и Мелони, фокус помощи будет направлен на достижение «прочного и справедливого мира при полном уважении устава ООН».

Кроме того, лидеры двух стран видят необходимость преодолеть глобальные последствия украинского конфликта, включая контекст энергетической и пищевой безопасности наиболее уязвимых государств. Они упомянули, что считают важным предоставить Украине возможность экспортировать свою продукцию через Черное море и осуждают односторонний выход России из черноморской инициативы.

До этого Байден обсудил с Мелони вопросы предоставления помощи Украине и принятия мер в отношении РФ.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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