Сербия упростила получение гражданства

Сербские власти упростили процесс получения ВНЖ и гражданства для иностранцев, сообщает телеканал РТС.

Парламентский комитет по обороне и внутренним делам страны одобрил это предложение, и теперь вид на жительство, разрешение на работу и другие документы можно получить в МВД Сербии в рамках так называемого «единого разрешения».

Либерализации подверглись также сроки действия документов — теперь разрешение на работу будет действовать три года вместо одного, а для получения постоянного вида на жительства в Сербии теперь необходимо прожить три года вместо пяти.

Ранее в Европейском Союзе пригрозили Сербии приостановкой безвизового режима, если Белград примет решение ввести упрощенную схему выдачи паспортов иностранным гражданам.

Как следует из комментария Еврокомиссии, в 2022 году со стороны Брюсселя даны рекомендации Белграду «фактически отказаться или воздержаться от принятия схем для гражданства инвесторов».

Ранее Сербия отказалась от плана по выдаче паспортов россиянам, прожившим в стране год.