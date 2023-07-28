Саудовский МИД вызвал временного поверенного в делах Дании из-за акций сожжения Корана

По информации, полученной из Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, временный поверенный в делах Дании был вызван для передачи ноты протеста в связи с неоднократными актами сожжения Корана в Копенгагене. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении саудовского внешнеполитического ведомства отмечается, что Саудовская Аравия призывает датские власти «прекратить любые действия, которые оскорбляют религиозные чувства и нарушают нормы международного права».

Во вторник члены праворадикальной группы «Датские патриоты» сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции в Копенгагене, а за день до этого — у посольства Ирака. Аналогичные акции проводились также 21 июля.

Министерство иностранных дел Дании заявило в свою очередь, что уничтожение священных книг и религиозных символов является постыдным актом, достойным осуждения. Ведомство напомнило о том, что королевство придерживается принципов свободы вероисповедания, признавая, что многие из его граждан исповедуют ислам. Одновременно МИД подчеркнул «необходимость уважения свободы выражения мнений и свободы собраний».

26 июля сообщалось, что в Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.