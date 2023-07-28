В посольстве негативно отреагировали на поставки кассетных боеприпасов Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что отправка кассетных боеприпасов на Украину грозит нанести удар по остаткам взаимоотношений между РФ и Соединенными Штатами.

«Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет — остались какие-то крохи», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Российская Федерация будет учитывать в своей работе данный «антироссийский» шаг администрации США.

«Передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по <...> обломкам российско-американских отношений», — заключил он.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали, — применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения. В свою очередь, МИД России призвал ответить на активное применение кассетных боеприпасов Украиной.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.