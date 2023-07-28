Трампу добавили новое обвинение в связи с секретными документами

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили дополнительное обвинение по делу о секретных документах, сообщает Reuters со ссылкой на электронную базу суда Южного округа штата Флорида.

«Добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту — в незаконном хранении оборонной информации», — указано в сообщении.

В деле также появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему и еще одному фигуранту — Уолтеру Науте — вменяется попытка уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года.

Ранее Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем хранении секретных документов.

Согласно судебному решению, речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.

Ранее Трамп заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием.