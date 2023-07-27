В Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии

В столице Нигера Ниамее после того, как власть в стране захватили военные мятежники, участники стихийного протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии, сообщает издание Niger Actu.

По данным издания, сначала прохожие начали забрасывать камнями здание Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН) в центре Ниамея, когда функционеры проводили совещание по ситуации в стране после госпереворота.

Позже к беспорядкам подключились демонстранты, которые поддерживают мятежников, и толпа взяла здание штурмом. Здание было разграблено и подожжено, его тушили экстренные службы.

Активисты партии спаслись бегством, некоторые из них попали в ДТП.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Глава МИД Нигера Масуду заявил, что президента Базума удерживают в его резиденции.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

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