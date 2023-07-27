Детский омбудсмен заявила о планах вернуть 200 российских детей из Сирии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила РИА Новости о планах вернуть из Сирии на родину 200 российских детей.

«Мы продолжаем эту работу. Она не только гуманитарного плана, мы еще привозим наших детей, которые оказались там в лагерях беженцев, и родственники которых находятся на территории РФ», — сказала омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, в настоящее время готовы документы по 200 детям, которые ждут возвращения в Россию к своим родственникам.

У нас есть сложности, которые связаны с ордером на арест МУС, это немного ограничивает мое передвижение, но мы нашли выход и эту работу продолжим, и я надеюсь, что в ближайшее время очередную делегацию детей мы сможем вернуть», — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

До этого Львова-Белова заявляла, что в России за 10 лет на 65% сократилось количество детей в детских домах.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, таким как незаконная депортация населения, включая детей, и их незаконное перемещение в Россию.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.