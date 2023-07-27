Путин впервые поздравил КНДР с днем победы в Корейской войне

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил председателю государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 70-летием победы корейского народа в Корейской войне. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Он подчеркнул, что солдаты Корейской народной армии проявили массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины под руководством Верховного главнокомандующего Ким Ир Сена во время сражений 1950-1953 годов.

«Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», — написал Путин.

По его мнению, этот боевой опыт имеет ценность и служит опорой для будущего развития отношений между Россией и Северной Кореей.

Путин впервые поздравил Ким Чен Ына с окончанием Корейской войны, хотя председатель госсовета КНДР ежегодно поздравляет президента Российской Федерации с Днем Победы 9 мая.

Корейская война велась между Северной и Южной частью Корейского полуострова в 1950-1953 годах. Конфликт начался с того, что Северная Корея вторглась в Южную после стычек на границе. Первых в войне поддерживал Китай и Советский Союз, вторых — Соединенные Штаты и союзные страны. Конфликт закончился перемирием. В КНДР ежегодно отмечают 27 июля как день победы в Корейской войне.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».