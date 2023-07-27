В МИД РФ заявили об угрозах Африке со стороны Запада за сотрудничество с РФ

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка за сотрудничество с Россией. Ее слова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия — Африка передает ТАСС.

«Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», — указала дипломат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что западные страны создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки. Он подчеркнул, что не понимает, почему Запад не позволял отправлять удобрения из РФ, и назвал «заботу» об Африке со стороны западных стран пустыми разговорами.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» писал о том, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.