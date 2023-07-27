Лавров прокомментировал ситуацию в Нигере

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона считает необходимым восстановить в Нигере конституционный порядок. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

В рамках саммита Россия — Африка министр отметил, что подтверждает российскую позицию по поводу того, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.