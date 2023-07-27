Россия запросила проведение заседание СБ ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила проведение заседания Совета безопасности ООН на 31 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана».

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — написал Полянский.

Он добавил, что британское председательство назначило заседание на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

До этого Полянский заявил, что на заседании Совета Безопасности ООН, касающемся якобы «разрушения Россией памятников культурного наследия Одессы», будет присутствовать эксперт от постоянного представительства Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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