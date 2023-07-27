Путин подписал указ о награждении военкора РИА Новости орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, Журавлев Ростислав Игоревич награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.

До этого представители Международной федерации журналистов призвали как можно скорее начать расследование по факту гибели военного корреспондента РИА Новости Журавлева в зоне проведения специальной военной операции.

23 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Запорожской области, из-за которого погиб военкор Журавлев, а также были ранены корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами назвал гибель Журавлева результатом сознательной атаки киевского режима на журналистов.

Ранее вице-премьер Чернышенко заявил, что участники СВО и их дети будут поступать в вузы по льготам.