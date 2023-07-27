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Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра «глобального кипения»

Генсек ООН Гутерриш заявил, что в мире наступила эра «глобального кипения»

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Depositphotos

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что глобальное потепление закончилось, но на смену ему пришло «глобальное кипение». Об этом говорится в сообщении The Guardian.

Он отметил, что ученые назвали июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдения за погодой.

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего», — сказал Гуттериш.

Ранее Гутерриш заявил, что ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля и мировое сообщество постепенно движется к катастрофе. В публикации говорится, что, по неофициальным данным, период с 29 июня по 6 июля стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Гутерриш заявил, что мировому сообществу необходимо принять меры для смягчения последствий климатического кризиса.

3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что промышленно развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата в текущем году. При этом власти ФРГ намерены увеличить свой вклад в финансирование улучшений погодных условий в мире как минимум до €6 млрд.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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