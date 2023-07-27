Шойгу посетил дом-музей, где родился основатель КНДР Ким Ир Сен

Российская военная делегация во главе с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен. Фотографии опубликовало Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР.

На кадрах делегация во главе с Шойгу осматривает постройки музея. Также российский министр оставил запись в книге почетных гостей.

Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита – переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Также ЦТАК опубликовало пресс-релиз по итогам приема в честь 70-й годовщины окончания Корейской войны, в котором приняла участие российская делегация.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.