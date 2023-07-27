В Грузии разразился скандал из-за лайнера с россиянами

В грузинский порт Батуми из Сочи прибыл круизный лайнер Astoria Grande с россиянами, оппозиция Грузии посчитала это обходом международных санкций. При этом власти утверждают, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает, передает РИА Новости.

Круизный лайнер Astoria Grande, который находится в управлении турецкой компании Miray Cruises, 22 июля отправился из Сочи в Турцию через Батуми.

Грузинские оппозиционеры утверждают, что лайнер может подпадать под международные санкции. Также они обращают внимание на то, что большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили грузинский закон «Об оккупации», так как ранее посетили территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает оккупированными.

В агентстве морского транспорта Грузии сообщили, что кампания-владелец судна не находится в списке международных санкций.

Ранее в грузинском Батуми россияне подрались с местными жителями, выразив им свои претензии к объекту размещения. Также в Батуми отменили концерт Нуцы Бузаладзе после ее поездки в Москву.

Ранее в ЕС рассказали, какой политики по России ждут от Грузии.