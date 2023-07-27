Гутерриш прокомментировал возможность возобновления зерновой сделки без России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как с Украины, так и из России.

«Мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы вернуть на глобальный рынок продовольствие и удобрения как из Украины, так и из России», — ответил он на вопрос о том, рассматривает ли ООН возможность возобновления зерновой сделки без России.

27 июля президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что страны Африки планируют на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсудить возможность продления зерновой сделки. Он отметил, что последствия выхода России из черноморской зерновой инициативы затрагивают весь мир, особенно африканские государства.

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенный Наций Дмитрий Полянский заявлял, что Москва может вернуться в зерновую сделку при выполнении ряда условий.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.