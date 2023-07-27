В ООН призвали освободить президента Нигера Базума

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума. Об этом говорится в сообщении офиса главы всемирной организации, опубликованном на сайте ООН.

В заявлении указано, что генсек резко осуждает неконституционную смену власти в Нигере, объявленную 26 июля.

«Он глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — сказано в сообщении.

Кроме того, Гутерриш призвал прекратить действия, «подрывающие демократические принципы в Нигере», а также воздерживаться от применения насилия и уважать верховенство права.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

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