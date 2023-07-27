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Медведчук призвал Украину объединиться с Белоруссией и Россией

Медведчук: Украина сможет все преодолеть, объединившись с Россией и Белоруссией

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Украинский политик Виктор Медведчук считает, что Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России. Об этом сообщает «Другая Украина».

По его мнению, история позволяет сделать вывод о том, что в случае, если Украина примет «православно-славянские ценности, то она пойдет по пути силы, развития и процветания».

Медведчук считает, что такие традиции и ценности присущие «россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино», тогда можно будет отвечать на вызовы современности.

До этого Медведчук заявил, что европейский курс Украины сделал страну беднейшей в Европе.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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