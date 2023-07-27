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Политолог рассказал о последствиях для Франции после переворота в Нигере

Политолог Анпилогов: события в Нигере могут привести к остановке поставок урана во Францию

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Sam Mednick/AP

Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых Париж очень нуждается, заявил в беседе с газетой «Взгляд» эксперт в сфере атомной энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

Он отметил, что Париж сейчас ведет в своих бывших колониях политику неэквивалентного обмена ресурсами. Эту же политику Франция вела и в соседнем Мали — там тоже произошел переворот и французы потеряли доступ к местным месторождениям.

Анпилогов подчеркнул, что Нигер не имеет выхода к морю и вынужден продавать свои ресурсы через Алжир или через страны Гвинейского залива, а значит, решения в этом вопросе власти страны будут принимать в тесном взаимодействии с соседями и в русле настроений, которые царят в этих странах.

Эксперт предположил, что, даже если попытка переворота в Нигере провалится, власти будут пытаться ослабить зависимость от Франции и выстраивать с ней более эквивалентный обмен ресурсами. В этом плане на горизонт в качестве союзника может выйти Россия, выразил мнение политолог.

27 июля военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы государства закрыты.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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