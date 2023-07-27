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В Пентагоне ответили на обвинения в сокрытии данных о пришельцах

Пресс-секретарь Пентагона заявила, что МО США не владеет технологиями пришельцев

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Depositphotos

Министерство обороны США ответило на обвинение в сокрытии данных о пришельцах и иноземных технологий. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сью Гог, ведомство не располагает достоверной информацией о существовании правительственных программ, которые бы владели внеземными технологиями. Также Гог добавила, что в стране действует процедура, согласно которой люди, имеющие информацию о пришельцах могут поделиться ею на условиях анонимности.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Груш во время первых публичных слушаний в конгрессе США, посвященных вопросам существования внеземных цивилизаций и возможного контакта с ними заявил, что в зонах, где происходили инциденты с неопознанными летающими объектами, были обнаружены технологии нечеловеческого происхождения.

Груш заявил, что правительство США готовит репрессивные меры против него и его коллег за раскрытие правды о НЛО. По его словам, у властей есть рухнувшие космические корабли, в которых был обнаружен биологический материал.

Ранее Минобороны США прокомментировало разоблачение о сборе обломков НЛО.

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