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Зять Кадырова стал министром сельского хозяйства Чечни

Кадыров сообщил о назначении Висхана Мацуева министром сельского хозяйства Чечни

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Глава и Правительство Чеченской Республики

Муж старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев стал вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства республики. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Заместителем Председателя Правительства ЧР — министром сельского хозяйства ЧР назначен Висхан Мацуев, ранее руководивший МИЗО», — сказано в сообщении Кадырова.

Таким образом, Мацуев заменил в должности племянника главы Чечни Ибрагима (Якуба) Закриева, которого ранее президент РФ Владимир Путин назначил главой компании «Данон Россия».

До назначения на новую должность Висхат Мацуев занимал пост министра имущественных и земельных отношений. До этого он был начальником миграционного управления МВД по Чечне, а его отец Зелимхан Мацуев являлся другом и охранником Рамзана Кадырова. На пост министра имущественных и земельных отношений назначен бывший глава Наурского района Чечни Магомед Бухадиев.

15 июля Кадыров заявил, что планирует принять участие в выборах руководителя Чечни. Он призвал граждан не верить слухам о том, что его хотят «убрать» и назначить на его место другого человека. Политик подчеркнул, что на его место «никого не ищут» и что он «не допустит возникновения необходимости» кого-то искать.

Ранее Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России.

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