В ООН призвали стороны противостояния в Нигере воздержаться от насилия

Противоборствующие стороны в Нигере должны не применять насилие и вернуться к соблюдению прав граждан страны. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, его цитирует ТАСС.

«Я призываю все стороны воздержаться от насилия и уважать права и основные свободы всех людей», — отметил Тюрк.

По словам главы УВКПЧ ООН, в интересах граждан в Нигере должны защитить и сохранить демократические завоевания, которые удалось достичь в последние годы

Комиссар обратил внимание, что президента Нигера Мохамеда Базума надо немедленно освободить, обеспечив его безопасность. Вместе с этим Тюрк призвал отпустить «произвольно задержанных» родственников главы государства и членов правительства.

Он признался, что огорчен и потрясен попыткой военного захвата власти в Нигере и решительно ее осуждает.

«Необходимо приложить все усилия для восстановления конституционного порядка и верховенства закона», — резюмировал Тюрк.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Нигере прекратить мятеж.

Ранее военные взбунтовались, когда президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.