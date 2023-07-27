Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН призвали стороны противостояния в Нигере воздержаться от насилия

Глава УВКПЧ ООН Тюрк призвал стороны конфликта в Нигере воздержаться от насилия

close
100%
Boureima Hama/AP

Противоборствующие стороны в Нигере должны не применять насилие и вернуться к соблюдению прав граждан страны. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, его цитирует ТАСС.

«Я призываю все стороны воздержаться от насилия и уважать права и основные свободы всех людей», — отметил Тюрк.

По словам главы УВКПЧ ООН, в интересах граждан в Нигере должны защитить и сохранить демократические завоевания, которые удалось достичь в последние годы

Комиссар обратил внимание, что президента Нигера Мохамеда Базума надо немедленно освободить, обеспечив его безопасность. Вместе с этим Тюрк призвал отпустить «произвольно задержанных» родственников главы государства и членов правительства.

Он признался, что огорчен и потрясен попыткой военного захвата власти в Нигере и решительно ее осуждает.

«Необходимо приложить все усилия для восстановления конституционного порядка и верховенства закона», — резюмировал Тюрк.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Нигере прекратить мятеж.

Ранее военные взбунтовались, когда президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях