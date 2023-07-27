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В Евросоюзе оценили участие стран Африки в саммите с Россией

В ЕС заявили, что уважают решение стран Африки принимать участие в саммите с РФ

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Источник Фонд Росконгресс

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Масрали заявила, что ЕС уважает решение африканских стран, принимающих участие в саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Ее слова на пресс-конференции в Брюсселе передает ТАСС.

«Конечно, выбор участвовать в саммите «Россия — Африка» — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров», — сказала Масрали.

Дипломат также отметила, что Евросоюз является «самым большим партнером Африки по торговле, инвестициям и безопасности», и Россия вряд ли предложит странам Африки существенное сотрудничество и помощь.

На пленарном заседании саммита «Россия — Африка» президент России Владимир Путин заявил, что транспортный коридор Север — Юг позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно.

23 июля депутат Европарламента Мик Уоллес заявлял, что Европейский союз не выполнил обещания, которые были согласованы с Организацией Объединенных Наций, и отправил Африке меньше зерна, чем европейским странам, но при всем этом осуждает Россию за выход из зерновой сделки.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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