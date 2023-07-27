Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские власти видят в правительстве Украины самое коррумпированное и глупое правительство в мире и что у президента Владимира Зеленского нет дальнейшего плана действий. Об этом говорится на сайте Херша.

«Поддержка Зеленского со стороны [президента США Джо] Байдена может определяться только тем, что Зеленский знает Байдена», — сказал американский чиновник в интервью журналисту.

Также Херш утверждал, что администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.