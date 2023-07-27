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В ЮАР заявили о проведении переговоров по африканской мирной инициативе на саммите

Замгенсека правящей партии ЮАР Моконьяне анонсировала обсуждение мирного плана Африки

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Depositphotos

Второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе пройдет на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Такое заявление сделала первый заместитель генсека правящей партии Южно-Африканской Республики (ЮАР) «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне, сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем мирную инициативу по Украине, наш президент является членом делегации по этой инициативе, на саммите будет второй раунд переговоров», — уточнила политик.

Накануне президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что авторы мирного плана Африки по урегулированию конфликта на Украине собираются обсудить его с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они рассчитывают на конкретные результаты.

В середине июня президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.

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