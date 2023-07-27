Министра культуры Украины Ткаченко отправили в отставку

Парламент Украины поддержал отставку министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

За отставку главы Минкульта проголосовал 321 народный депутат из 354. Двое не поддержали такое решение.

Решение о назначении нового министра рассмотрят на этой неделе. В данный момент на повестке дня его нет.

21 июля Ткаченко сообщил, что подал в отставку «из-за волны недоразумений по вопросу о важности культуры во время войны». По его словам, в период ведения военных действий выделение частных и бюджетных средств на культуру не менее важно, чем на дроны.

Ткаченко вызвал возмущение многих украинцев после того, как стало известно, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 млн гривен (970 млн рублей). Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть вопрос о замене главы Минкульта. Он заявил, что музеи, культурные центры являются важным аспектом, но на сегодняшний день существуют другие приоритеты.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.