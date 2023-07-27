Патриарх Кирилл по ошибке назвал Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Кирилл во время своего выступления на саммите «Россия – Африка» оговорился, назвав президента России Владимира Путина Владимиром Васильевичем, однако сразу же исправился.

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич, Владимир Владимирович», – сказал он.

Глава российского государства на этих словах улыбнулся.

До этого Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» заявил, что РФ за два последних года в 2,6 раза увеличила экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в страны Африки.

Также в ходе саммита российский лидер заявил, что Российская Федерация заинтересована в дальнейшем углублении связей со всеми африканскими странами. Путин отметил потенциал африканского континента, который выражается в том, что среднегодовые темпы роста ВВП в Африке за последние 20 лет составляют 4% и 4,5% в год.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.