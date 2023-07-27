Россияне не пострадали при конфликте в Нигере

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает стороны гражданского конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и разрешить все противоречия путем мирного диалога. Заявление Захаровой опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.

«Рассчитываем на скорейшее освобождение военными президента Мохаммеда Базума», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

По словам Захаровой, в ходе кризиса в Нигере не пострадали граждане РФ, однако им рекомендуется воздержаться от посещения страны до нормализации обстановки.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе.

Ранее Путин написал статью об Африке.