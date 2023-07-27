Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества со всеми странами Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в дальнейшем углублении связей со всеми странами Африки. Об этом российский лидер рассказал в ходе саммита Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Население приближается и к полутора миллиардам человек, растет быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира», — сказал Путин.

Он также отметил потенциал Африки, который выражается в том, что среднегодовые темпы роста ВВП на континенте за последние 20 лет составляют 4% и 4,5% в год.

Также Путин на пленарном заседании форума Россия-Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал глава российского государства.

В этом документе российский лидер поделился своим взглядом на развитие отношений с Африкой, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.