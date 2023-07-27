Путин обвинил страны Запада во лжи

Президент России Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» заявил, что страны Запада чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, а также лицемерно обвиняет РФ в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке.

Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, заключённой при участии Секретариата ООН», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что изначально зерновая сделка была нацелена на то, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасности, снизить угрозу голода и помощь беднейшим странам, в том числе в Африке.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент Путин.

В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».