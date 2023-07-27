Путин заявил о препятствиях Запада при передаче российских удобрений странам Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки. Об этом он сообщил на пленарной сессии саммита и экономического форума «Россия — Африка», передает РИА Новости.

Как отметил президент, ни одно из условий черноморской инициативы, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

«Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», — сказал он.

По его словам, из 260 тысяч тонн российских удобрений, которые были заблокированы в Европе, удалось отправить только две небольшие партии в Малави и Кению.

Путин подчеркнул, что не понимает, почему Запад не позволял отправлять удобрения из РФ, и назвал «заботу» об Африке со стороны западных стран пустыми разговорами.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что приостановка зерновой сделки не говорит о том, что РФ отказывается от усилий по возвращению удобрений, которые заблокированы в европейских портах.

Ранее Путин написал статью об Африке.