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Путин заявил о препятствиях Запада при передаче российских удобрений странам Африки

Путин: Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи удобрений РФ странам Африки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны создавали препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений странам Африки. Об этом он сообщил на пленарной сессии саммита и экономического форума «Россия — Африка», передает РИА Новости.

Как отметил президент, ни одно из условий черноморской инициативы, которые касались вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

«Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», — сказал он.

По его словам, из 260 тысяч тонн российских удобрений, которые были заблокированы в Европе, удалось отправить только две небольшие партии в Малави и Кению.

Путин подчеркнул, что не понимает, почему Запад не позволял отправлять удобрения из РФ, и назвал «заботу» об Африке со стороны западных стран пустыми разговорами.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что приостановка зерновой сделки не говорит о том, что РФ отказывается от усилий по возвращению удобрений, которые заблокированы в европейских портах.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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