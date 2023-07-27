Путин поблагодарил лидеров Африки за приезд в Россию

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия-Африка поблагодарил африканских лидеров за приезд в РФ и заявил, что все они находятся в кругу единомышленников. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что потенциал стран Африки всем очевиден, Россия в свою очередь заинтересована в дальнейшем углублении связей с африканским континентом.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербург 27–28 июля.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент Путин.

В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».