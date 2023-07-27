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Путин сообщил, что Африканский союз осенью может стать полноправным членом G20

Путин заявил, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом G20

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

Путин на встрече с председателем Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Россия поддерживает подключение союза к международным объединениям.

«Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели», — подчеркнул президент и добавил, что РФ рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, создающую условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.

В конце мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время сессии саммита G7 в японской Хиросиме поддержала предложение о включении Африканского союза в число участников G20. По ее словам, было бы хорошим знаком выразить поддержку со стороны Рима и на данном саммите.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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