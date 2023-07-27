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В Совфеде указали на признание США провала санкций против России

Сенатор Пушков заявил, что США признали безуспешность санкций против России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Власти США по факту признали отсутствие успеха от введения масштабных ограничительных мер против России в ответ на запуск российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова координатора санкционной политики Госдепа США Джеймса О'Брайена о том, что Вашингтон не наблюдает условий для старта коллапса экономики РФ.

«Это фактически признание со стороны Вашингтона безуспешности политики санкций. Какой коллапс при 1.5% росте российской экономики?! Осталось признать, что США не видят предпосылок для «стратегического поражения» России», — написал Пушков.

Он добавил, что экономическая стабильность тесно связана с ситуацией на поле боя. Пушков подчеркнул, что первый момент в США уже признали, осталось заговорить о втором.

Ранее в США назвали преимущество России перед Западом.

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