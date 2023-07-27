В МИД РФ заявили, что встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии состоится

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что встреча в астанинском формате по урегулированию ситуации в Сирии состоится, однако дата и место проведения пока не выбраны. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что астанинский формат остается наиболее эффективным в вопросе долгосрочного урегулирования в Сирии, многое было сделано, и стороны продолжат работать в этом формате.

По словам Вершинина, перечень задач расширяется. Новая встреча состоится, но ее конкретная дата и место проведения еще не выбраны.

Также замглавы МИД РФ добавил, что Казахстан очень много сделал для астанинского формата и может еще много сделать для продолжения его работы.

В июне этого года в Астане прошла 20-я четырехсторонняя встреча с представителями России, Сирии, Турции и Ирана по поводу нормализации отношений Турции и Сирии.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявлял, что Астана предложила сделать прошедшую встречу «астанинских» переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в этом формате.

Ранее Китай выразил готовность к сотрудничеству для урегулирования сирийского кризиса.