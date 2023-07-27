Генсек ООН призвал военных в Нигере прекратить мятеж

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Нигере, которые 26 июля устроили мятеж и задержали президента страны Мохамеда Базума, прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить президента. Об этом сообщается на сайте ООН.

Глава ООН «самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое управление, мир и стабильность в Нигере».

Гутерриш призывает все стороны «проявлять сдержанность и обеспечивать защиту конституционного порядка». В его заявлении также подчеркивается, что ООН поддерживает правительство и народ Нигера.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.