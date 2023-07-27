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Володин заявил, что оружие Запада не помогло Украине в контрнаступлении

Спикер ГД Володин: никакое оружие Запада не повлияет на исход конфликта на Украине

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что многие страны откажутся покупать «разрекламированное» западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя.

По словам парламентария, оружие, которое Запад направляет Украине, не помогло ей добиться успехов, на которые она так рассчитывала.

«Преступный киевский режим во главе с Зеленским выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя «чудо-оружие», которое решит все их проблемы», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никакое оружие и боеприпасы, которые получил Киев, не помогли в его контрнаступлении. Российские бойцы «сжигают западную технику одну за другой».

Украина рассчитывает на американские истребители F-16, но и они будут уничтожены российскими летчиками и системами ПВО, заявил Володин.

Парламентарий добавил, что никакое оружие, направляемое Западом, не повлияет на исход конфликта.

«Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», — подытожил спикер Госдумы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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