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В ОАЭ скончался младший брат президента, объявлен траур до 29 июля

Скончался младший брат президента ОАЭ Саид бен Заид Аль Нахайян, объявлен траур

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Ahmed Jadallah/Reuters

Согласно сообщению эмиратского государственного агентства WAM, младший брат президента Объединенных Арабских Эмиратов Саид бен Заид Аль Нахайян скончался в четверг, 27 июля, вследствие проблем со здоровьем.

Ранее СМИ уже сообщали о его проблемах со здоровьем. Саид бен Заид Аль Нахайян занимал должность представителя правителя Абу-Даби, по информации ТАСС.

В связи с этим в стране объявлен трехдневный траур, который продлится до 29 июля.

Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян — эмир Абу-Даби и президент Объединенных Арабских Эмиратов с 13 и 14 мая 2022 года соответственно. Он является третьим сыном основателя ОАЭ, президента Заида ибн Султана Аль Нахайяна от его третьей жены Фатимы бинт Мубарак аль-Кетби.

Нынешний глава государства также был советником своего старшего брата, бывшего президента ОАЭ, Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех Объединенных Арабских Эмиратов с 2014 года, принимая все основные решения.

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