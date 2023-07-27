Авторы африканского мирного плана обсудят его с Путиным

Авторы мирного плана Африки по урегулированию конфликта на Украине собираются обсудить его с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, передает РИА Новости.

По его словам, авторы этой мирной инициативы рассчитывают на конкретные результаты по урегулированию украинского конфликта.

«Из того, что мы видели в последние дни, ситуация стала только хуже. Тем не менее мы не собираемся сдаваться. У нас есть возможность снова встретиться с президентом Путиным, чтобы попытаться обсудить и посмотреть, как мы можем перезапустить систему для достижения конкретных результатов», — сказал Ассумани, принимающий участие в саммите Россия — Африка.

Президент Владимир Путин 17 июня встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. По словам Путина, Киев «выкинул документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Путин также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который накануне показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса перечислил 10 основных составляющих мирного плана, предложенного африканскими странами, в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.