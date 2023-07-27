Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест Путина, объявлена в розыск

Согласно базе розыска МВД России, судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. В карточке розыска не указана конкретная статья, по которой ведется розыск. Об этом пишет ТАСС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, таким как незаконная депортация населения, включая детей, и их незаконное перемещение в Россию. Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. СК России считает, что их действия имеют незаконный характер, так как отсутствуют основания для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, и они были объявлены в розыск.

Согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств обладают абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

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