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Путин заявил о «мощных» проектах в энергетике с Египтом

Путин заявил о наличии у России и Египта мощных проектов в области энергетики

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил во время встречи с коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, что у РФ и Египта есть большие и «мощные» проекты в энергетической области. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас большие такие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду проект по строительству атомной электростанции. Все развивается по плану», — сказал Путин.

До этого стало известно, что президент Сенегала Маки Саль вместе с делегацией прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Также заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия будет работать над запуском прямых рейсов с максимальным количеством стран Африки. По его словам, после распада Советского Союза россияне почти не летали в Африку, но теперь полеты возобновятся, поэтому нужны транспортные средства.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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