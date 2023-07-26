В МИД Дании осудили сожжение Корана

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном осудил сожжение Корана, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети датского дипломата.

«Хороший телефонный звонок Хосейну Амиру Абдоллахияну о недавних сожжениях Корана. Подтвердил осуждение Данией этих провокационных действий, совершенных несколькими лицами. Важно, чтобы такие действия не приводили к разделению различных религий и культур», — пишет Расмуссен.

Акция в Дании произошла 21 июля с разрешения местной полиции на фоне протестов в ряде исламских государств против схожей демонстрацию в Швеции, которая состоялась еще 28 июня в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

Ранее в Дании в третий раз за неделю прошла акция сожжения Корана.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.