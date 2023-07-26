Глава Бенина отправился с миротворческой миссией в Нигер

Президент Республики Бенин Патрис Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера, Мохамеда Базума, сообщает Reuters со ссылкой на президента Нигерии и председателя ЭКОВАС Бола Тинубу.

«Я веду интенсивные консультации с лидерами региона, и мы будем защищать в Западной Африке демократию, которая нам досталась с большим трудом», — заявил Тинубу.

Талон добавил, что для восстановления конституционного порядка в Нигере будут применены все средства.

Президента Нигера Базума задержала и заблокировала в резиденции в Ниамее его собственная гвардия. Перед мятежом глава государства поднимал вопрос увольнения главы национальной гвардии Тчиани. По информации офиса президента, армия Нигерии готова атаковать мятежников. Базума принуждают подписать документы о своей отставке, но он не соглашается.

Ранее рядом с дворцом президента Нигера в столице страны Ниамее произошла интенсивная стрельба.

Ранее офис президента Нигера заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.